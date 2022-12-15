Ваш город: Москва
Karmak Group

Бесшовные покрытия из резиновой крошки под ключ от 790 руб./м.кв. в Москве

Монтаж резиновых покрытий толщиной от 7 до 40 мм. на площади от 100 кв.м. Быстро, красиво и в соответствии с требованиями ГОСТа и СНиПа.

Полный цикл работ по укладке бесшовных покрытий

Ищите компанию, которая выполнит работы по монтажу резинового покрытия?

Для вас главное, чтобы были соблюдены все этапы технологии укладки покрытия из резиновой крошки, и объект был принят проверяющей инстанцией?

Мы сможем вам в этом помочь!

Несомненно, бесшовное резиновое покрытие должно быть красивым и безопасным, но мы понимаем, как для вас важно, чтобы оно было установлено в срок.

Компания Karmak Group поможет вам решить эту проблему.

Мы выполняем работы за минимальное время. Для этого у нас имеются все нужные ресурсы. И не важно, в каком городе России вы находитесь и какое сейчас время года. Мы работаем даже зимой, когда сложно найти компанию, готовую оказать такую услугу! 

Оставьте заявку и получите скидку 10% на монтаж бесшовных покрытий

Бесшовные резиновые покрытия от производителя под ключ

Все услуги
Заказывайте монтаж бесшовных поркрытий по выгодной стоимости

Прайс лист

 



Accounts

Free Trial

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Однослойное покрытие из резиновой крошки толщина от 7-40мм


от 790₽/М2

Универсальное

Водопроницаемое

Не скользит

Травмобезопасное

Подходит для заливки катка

Выгодная стоимость

Устойчивость к динамическим нагрузкам

Соответствие стандартам

ЗАКАЗАТЬ!

Двухслойное покрытие Сэндвич (подложка+EPDM крошка) толщина 15-40мм


от 1950₽/М2


Повышенная износостойкость

Высокое качество шумопоглощения

Травмобезопасное

Антискользаящий эффект

Множество цветовых решений

Устойчивость к динамическим нагрузкам

Не образуются лужи (пропускает воду)

ЗАКАЗАТЬ

Покрытие из EPDM крошки толщина 10-30мм


от 2200₽/М2

Высокая травмобезопасность

Высокий антискользящий эффект

Широкая цветовая гамма

Упругость и хороший отскок мяча на площадках для игровых видов спорта

EPDM-гранулы делают покрытия практически бесшумными

Высокая морозостойкость

Длительный период эксплуатации (более 10-15 лет

ЗАКАЗАТЬ

 

 

Вы можете получить консультацию по любому вопросу в отношении покупки и монтажа бесшовных покрытий, просто оставьте заявку!

Аргументы в цифрах

Причины для сотрудничества с Karmak Group

Дадим “хорошую” цену, так как на специальных условиях сотрудничаем напрямую с заводами изготовителями.

Сдадим объект в минимальные сроки. Это возможно за счет работы бригад и техники на местах в разных регионах страны. Скорость исполнения заказа по укладке резинового асфальта — от 400 м² до 800 м² за день!

Работаем даже зимой, при высоком качестве исполнения. В холодное время года используем устойчивый к низким температурам особый связующий материал для крошки.

Доверяем работу только профессиональным укладчикам, работающим в наших бригадах.

Дадим гарантию на нанесенное мягкое резиновое покрытие на 1 год и более. Сроки прописываем в договоре.

Все материалы имеют Сертификаты качества.

Принимаем остаток по стоимости услуг за выполненные работы в течение 3-х дней после сдачи объекта и принятия его проверяющей инстанцией.

Выполним установку резинового покрытия “под ключ”.

Причины для сотрудничества с Karmak Group
Достижения 0 Оборудовали объектов под ключ
Достижения 0 Самый масштабный проект, м²
Достижения 0 своих бригад в 9 городах федерального значения РФ
Достижения 0 парков техники по Москве и России

Оставьте заявку

Бесплатные консультации по любым вопросам, связанными с укладкой бесшовных покрытий.

Либо звоните: +7 (991) 603-18-82
Полезная информация

Области применения бесшовных покрытий

Все записи

Специальные условия для Вас!

Оставьте заявку и получите скидку 10% на монтаж бесшовных покрытий!

Либо звоните: +7 (991) 603-18-82
Предлагаем выгодную стоимость и ответственную работу под ключ

С нами работают и доверяют нам

Как мы работаем

Как начать с нами сотрудничать и получить результат за 6 шагов

  • Оставьте заявку

    Свяжитесь с нами любым удобным способом (оставьте заявку, позвоните, напишите), наш менеджер обсудит с вами проект, уточнит детали.

  • Выезд замерщика

    Наш специалист приезжает на ваш объект, делает замеры, определяет стоимость, сроки, необходимый объем материала и другие детали.

  • Подписываем договор

    Составляем договор, который учитывает интересы всех сторон. После подписания договора приступаем к выполнению заказа.

  • Вносите предоплату
    • Работаем с юридическими и физическими лицами, государственными организациями с НДС и без НДС. Только на договорной основе.
    • Способы оплаты: наличный и безналичный расчет
  • Мы приступаем в назначенный день к работам

    Выполняем работы на объекте. Все сделаем под ключ, учтем все ваши требования и пожелания, стремимся к максимально эффективной работе над заказом.

  • Прием результата

    Вносите остаточный платеж в течение 3-х дней после принятия объекта проверяющей инстанцией.

Портфолио

Наши работы

Все работы
Часто задаваемые вопросы

Полезная информация

Вы можете узнать ответы на популярные вопросы о бесшовных покрытиях. Если вы не нашли ответа, и вам нужна помощь опытного специалиста, обращайтесь за консультацией. Совершенно бесплатно ответим на ваши вопросы и подскажем правильное решение.

Просто оставьте заявку на сайте или позвоните/напишите!

Бесшовное резиновое покрытие — что это такое?

Бесшовное резиновое покрытие состоит из 3-х компонентов:

1.резиновой крошки;
2.пигмента — красителя;
3.клея — специального связующего материала.

Все перечисленные компоненты смешивают в определенных пропорциях и укладывают на заранее подготовленную поверхность.
Застывшая смесь становится крепким безопасным резиновым покрытием, которое при правильном монтаже идеально повторяет геометрию площадки.

Какой срок службы у бесшовных покрытий

Срок эксплуатации зависит от нагрузок и ухода. В идеале, покрытие может прослужить 10 лет и более.

Где используют мягкие бесшовные резиновые покрытия?

Резиновый асфальт широко применяют для монтажа таких объектов:

-детских игровых площадок;
-площадок для занятий спортом и беговых дорожек;
-зон отдыха;
-спортзалов и стадионов;
-пешеходных зон;
-ступеней и пандусов;
-палуб и причалов;
-трибун;
-ипподромов;
-помещений животноводческих ферм (например, конюшен).

Есть ли запах у резиновых покрытий?

Запах, несомненно, присутствует. Это не критично при использовании резиновых покрытий на улице. В случаях, если такое покрытие монтируют внутри помещения, используют приточно-вытяжные установки.

Какой нужен уход за резиновыми покртиями?

Для ухода следует использовать инструменты и или технику без металлических частей, которые могут нарушить целостность покрытия. Резиновый асфальт можно мыть при помощи поливочного шланга, сдувать листву пневмомашинкой. В помещении допускаются сухая и влажная уборка при помощи пылесоса, тряпки, метлы или веника.

На какое основание укладывается резиновое покрытие?

Под покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм укладывают асфальт или бетон. Если толщина площадки резинки составляет 15–20 мм, можно выполнить монтаж на несвязанное основание (отсев).

Контакты

Звоните или пишите

Наши менеджеры проконсультируют Вас по любому вопросу, связанному с укладкой бесшовных покрытий. Мы сделаем расчет стоимости работы под ключ, расскажем о преимуществах покрытий и дадим рекомендации по улучшению качества.

Телефон:
+7 (991) 603-18-82
Электропочта:
inbox@karmakgroup.ru
Telegram:
Karmak1990
WhatsApp:
+7 977 928 2663
График работы:
C 09:00 до 22:00 
Заказать звонок

Отправьте Ваш номер, мы перезвоним Вам через несколько минут!