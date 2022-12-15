Для вас главное, чтобы были соблюдены все этапы технологии укладки покрытия из резиновой крошки, и объект был принят проверяющей инстанцией?
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Несомненно, бесшовное резиновое покрытие должно быть красивым и безопасным, но мы понимаем, как для вас важно, чтобы оно было установлено в срок.
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