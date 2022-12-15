Полный цикл работ по укладке бесшовных покрытий Ищите компанию, которая выполнит работы по монтажу резинового покрытия?

Для вас главное, чтобы были соблюдены все этапы технологии укладки покрытия из резиновой крошки, и объект был принят проверяющей инстанцией?

Мы сможем вам в этом помочь!

Несомненно, бесшовное резиновое покрытие должно быть красивым и безопасным, но мы понимаем, как для вас важно, чтобы оно было установлено в срок.

Компания Karmak Group поможет вам решить эту проблему.